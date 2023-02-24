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Исмаил Гусейнов: Таможенные процедуры для транзитного потока через Средний коридор будут упрощены

Исмаил Гусейнов: Таможенные процедуры для транзитного потока через Средний коридор будут упрощены Ожидается упрощение таможенных процедур для транзитного потока через Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
Инфраструктура
24 февраля 2023 г. 13:42
Исмаил Гусейнов: Таможенные процедуры для транзитного потока через Средний коридор будут упрощены

Ожидается упрощение таможенных процедур для транзитного потока через Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов на конференции "Презентация цифровой платформы управления и новые экономические инициативы".

Гусейнов отметил, что в последние годы Государственный таможенный комитет проводит важную работу для упрощения транзитных процедур на фоне растущей транзитной привлекательности и потенциала нашей страны:

"В следующем месяце в нашей стране планируется проведение большой конференции по упрощению транзитных процедур для перевозок по Среднему коридору с участием руководителей таможенных служб стран, расположенных вдоль коридора. На ней будут подробно рассмотрены совместные шаги с таможенными службами заинтересованных стран.

Наша цель - обеспечить непрерывность транзитного потока по коридору через интерактивный портал таможенных служб посредством единой концепции, документа".

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Hüseynov: "Orta dəhliz üzərindən tranzit axını üzrə gömrük prosedurları sadələşdiriləcək"

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