Исмаил Гусейнов: Процесс пересечения границы ускорится

Интеграция электронных систем Государственного таможенного комитета и Бюро по обязательному страхованию создаст условия для ускорения процессов пересечения границы, определить в электронном формате действительность "Зеленой карты" на таможенных пунктах.

Интеграция электронных систем Государственного таможенного комитета и Бюро по обязательному страхованию создаст условия для ускорения процессов пересечения границы, определить в электронном формате действительность "Зеленой карты" на таможенных пунктах.

Как передает Report, об этом первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Исмаил Гусейнов заявил на пресс-конференции по случаю завершения процесса интеграции в связи с договорами "зеленых карт" между ГТК и Бюро по обязательному страхованию.

"Это значимо с точки зрения регулирования процессов в соответствии с законодательством во время вероятных страховых случаев в будущем", - сказал И. Гусейнов.

По его словам, между государственным и частным секторами проведены важные работы в сфере обмена информацией: "С рядом госструктур уже осуществлена обоюдная интеграция систем, что позволяет онлайн-обмен документами и другой необходимой информацией".

Обмен данными между информационными системами ГТК и Бюро по обязательному страхованию позволяет до выезда из страны зарегистрированных в нашей стране автотранспортных средств определить в электронном формате на таможенных пунктах действительность "Зеленой карты".