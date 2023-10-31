О нас

IRU: Страны-участницы проекта Среднего коридора должны расширить свою инфраструктуру

IRU: Страны-участницы проекта Среднего коридора должны расширить свою инфраструктуру Страны-участницы проекта Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) должны расширить свою инфраструктуру, чтобы суметь поддержать растущий грузопоток по данному маршруту.
Инфраструктура
31 октября 2023 г. 16:08
IRU: Страны-участницы проекта Среднего коридора должны расширить свою инфраструктуру

Страны-участницы проекта Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) должны расширить свою инфраструктуру, чтобы суметь поддержать растущий грузопоток по данному маршруту.

Об этом сказал Report президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Раду Динеску.

По его словам, интерес к Среднему коридору растет, что в свою очередь увеличивает грузопоток по маршруту.

"Однако важно, чтобы страны-участницы проекта могли контролировать этот грузопоток, обеспечивать беспрепятственный проход грузов через пограничные пункты пропуска, и перевалку в портах в краткие сроки. Кроме того, важно, чтобы инфраструктура железных дорог была достаточно развитой для таких объемов. Чем быстрее и безопаснее будут поставки грузов по Среднему коридору, тем больше компаний будут заинтересованы в его использовании", - сказал он.

Динеску подчеркнул, что азербайджанская сторона постоянно расширяет свою транспортную инфраструктуру, однако развитие Среднего коридора зависит не только от Азербайджана.

"Все страны должны предпринять соответствующие шаги. Они могут воспользоваться опытом Азербайджана. Кроме того, внедрение электронных систем е-TIR и e-CMR в Среднем коридоре может сократить время ожидания грузов на границах", - добавил он.

Президент IRU напомнил, что в рамках 42-го заседания генассамблеи Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ОЧЭС в Баку посетил Бакинский порт.

"Транспортная инфраструктура Азербайджана совершенна. Однако объемы грузоперевозок постоянно растут. Они станут еще больше, если сократить сроки перевозки грузов между Азией и Европой", - сказал Динеску.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IRU: Middle Corridor member countries should expand their infrastructure
Версия на азербайджанском языке IRU: "Orta Dəhlizə üzv ölkələr infrastrukturlarını genişləndirməlidirlər"

Другие новости из категории

По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов
По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов
31 октября 2023 г. 15:45
Действующий в Азербайджане турецкий холдинг инвестирует в другие прикаспийские страны
Действующий в Азербайджане турецкий холдинг инвестирует в другие прикаспийские страны
31 октября 2023 г. 14:09
Госагентство опубликовало тарифную сетку для пользователей платной дороги
ФотоГосагентство опубликовало тарифную сетку для пользователей платной дороги
31 октября 2023 г. 12:48
На более чем 20 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки
ФотоНа более чем 20 улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки
31 октября 2023 г. 08:29
Группа компаний Albayrak планирует новый проект в Бакинском порту
Группа компаний Albayrak планирует новый проект в Бакинском порту
30 октября 2023 г. 15:13
ВБ: Необходимо уделять больше внимания развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане
ВБ: Необходимо уделять больше внимания развитию социальной инфраструктуры в Азербайджане
30 октября 2023 г. 12:50
В селе Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие
В селе Джоджуг Марджанлы запущено новое производственное предприятие
30 октября 2023 г. 11:16
В московских аэропортах на фоне непогоды задержали и отменили около 30 рейсов
В московских аэропортах на фоне непогоды задержали и отменили около 30 рейсов
30 октября 2023 г. 11:13
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
30 октября 2023 г. 08:39
Послы Грузии, Узбекистана и Кыргызстана посетили порт Говсан
ФотоПослы Грузии, Узбекистана и Кыргызстана посетили порт Говсан
28 октября 2023 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi