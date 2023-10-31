IRU: Страны-участницы проекта Среднего коридора должны расширить свою инфраструктуру

Страны-участницы проекта Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) должны расширить свою инфраструктуру, чтобы суметь поддержать растущий грузопоток по данному маршруту.

Страны-участницы проекта Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут) должны расширить свою инфраструктуру, чтобы суметь поддержать растущий грузопоток по данному маршруту.

Об этом сказал Report президент Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Раду Динеску.

По его словам, интерес к Среднему коридору растет, что в свою очередь увеличивает грузопоток по маршруту.

"Однако важно, чтобы страны-участницы проекта могли контролировать этот грузопоток, обеспечивать беспрепятственный проход грузов через пограничные пункты пропуска, и перевалку в портах в краткие сроки. Кроме того, важно, чтобы инфраструктура железных дорог была достаточно развитой для таких объемов. Чем быстрее и безопаснее будут поставки грузов по Среднему коридору, тем больше компаний будут заинтересованы в его использовании", - сказал он.

Динеску подчеркнул, что азербайджанская сторона постоянно расширяет свою транспортную инфраструктуру, однако развитие Среднего коридора зависит не только от Азербайджана.

"Все страны должны предпринять соответствующие шаги. Они могут воспользоваться опытом Азербайджана. Кроме того, внедрение электронных систем е-TIR и e-CMR в Среднем коридоре может сократить время ожидания грузов на границах", - добавил он.

Президент IRU напомнил, что в рамках 42-го заседания генассамблеи Ассоциации международных автомобильных перевозчиков ОЧЭС в Баку посетил Бакинский порт.

"Транспортная инфраструктура Азербайджана совершенна. Однако объемы грузоперевозок постоянно растут. Они станут еще больше, если сократить сроки перевозки грузов между Азией и Европой", - сказал Динеску.