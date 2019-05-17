США не собираются включать иранский порт Чабахар в санкционный список

Первый заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, недавно посетившая Кабул, на встрече с афганскими официальными лицами подтвердила, что юго-восточный иранский порт Чабахар продолжает находиться вне санкций Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на портал "Каспийский вестник", об этом сообщает агентство ИРНА.

Данное решение американской стороны продиктовано стоящими перед Белым домом целями внешней политики на афганском направлении. После 18 лет операции международных сил, замкнутый в глубине Евразийского материка Афганистан остро нуждается в доступе к Мировому океану. Из-за напряжённости в отношениях между Афганистаном и Пакистаном Иран на данный момент является самым безопасным путём доступа к открытым водам, и Вашингтон, хорошо зная об этом, готов пойти на исключения из санкционного режима в отношении Тегерана.

Тем временем, по сообщению ИРНА от 11 мая через порт Чабахар в ближайшие несколько дней начнутся крупные поставки риса в Афганистан. Заместитель директора Торгово-промышленной палаты Афганистана Ханджан Алкози заявил, что груз из Индии уже прибыл в порт Чабахар и в ближайшее время партия риса весом 500 тонн будет доставлена на афганскую территорию.

Поставки товаров через Чабахар по обратному направлению — Афганистан-Иран-Индия, начались 24 февраля этого года в Кабуле. В торжественной церемонии принимали участие президент Афганистана Ашраф Гани, посол Ирана в Кабуле Мохаммадреза Бахрами и посол Индии в Афганистане Винадж Кумар. В тот момент в Индию были отправлены 570-тонные экспортные грузы Афганистана, которые включали 200 тонн зерна и 370 тонн талька.

Напомним, что порт Чабахар является ключевым пунктом транспортного коридора, связывающего Индию и Афганистан через территорию Ирана. Соглашение о транзите товаров через порт Чабахар состоялось 23 октября 2018 года в Тегеране в ходе первого заседания Координационного совета соглашения о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Индией и Афганистаном (Чабахарского договора).

В целом, создание данного транспортного коридора находится на повестке дня трехстороннего межгосударственного сотрудничества около пяти лет. Договор о совместном развитии порта Чабахар был подписан между Ираном и Индией во время визита Нитина Гадкари в Тегеран в мае 2015 года. Известно, что Индия планирует инвестировать средства в строительство двух доков (контейнерный и смешанный) в порту Чабахар, который позволит обрабатывать 9 млн тонн грузов в год. Планируется, что порт разгрузит основной порт Ирана — Бендер-Аббас, а Индия за счёт иранского порта снизит текущие транспортные расходы примерно на 30 процентов, и это только по текущим грузоперевозкам. Впоследствии стороны подписали еще несколько соглашений по данному вопросу – в мае 2016 года и феврале 2017 года.

В ноябре прошлого года было объявлено, что США вывели порт Чабахар из-под действия нового пакета антииранских санкций, что обусловлено стратегией президента США в Южной Азии, нацеленной на поддержку роста экономики Афганистана и развитие его партнёрства с Индией. Поэтому, несмотря на имеющиеся планы по максимальному давлению на Иран, США планируют поддерживать развитие иранского порта Чабахар и строительство связанной с ним железной дороги, по которой могут доставляться в Афганистан несанкционные товары и иранские нефтепродукты.

Важно, что участники Чабахарского коридора неоднократно заявляли о своих планах по использованию порта в грузоперевозках по МТК «Север-Юг». В перспективе порт Чабахар может быть соединён с транспортной системой Каспия посредством строящейся железной дороги Чабахар – Захедан и восточной железнодорожной ветки коридора «Север-Юг» — «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая уже достаточно активно функционирует