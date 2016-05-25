​Иран предложит новый транзитный маршрут в Европу, включающий в себя Азербайджан

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Иран работает над планом по созданию комбинированного транзитного маршрута из Ирана в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на PressTV, об этом заявил заместитель генерального директора компании Иранские железные дороги Хасан Ашури.

По его словам, Иран предлагает транзитный маршрут, который начнется в южном портовом городе Бандар Аббасе и включает в себя железные дороги и автотрассы, далее пересечет иранскую границу с Азербайджаном и уйдет в Грузию. Х.Ашури добавил, что соглашение по этому поводу между тремя странами уже достигнуто.

В Грузии маршрут дойдет до портов Батуми и Поти, откуда товары будут доставлены грузовыми кораблями в порты Болгарии и Румынии, и далее в Европу.

Замгендиректора также отметил, что часть маршрута может быть протянута до Москвы и дальше до Финляндии в рамках подписанного ирано-российского соглашения в сфере железных дорог.

Х.Ашури подчеркнул, что посредством этого маршрута можно доставлять товары из индийского Мумбая для экспорта в Европу за более короткий срок в случае реализации. Период транспортировки товаров - когда проект будет реализован - сможет снизиться с 45 дней до 23 дней с учетом обхода Турции.

Напомним, что Азербайджан в феврале 2016 года предложил создать железнодорожный путь, который соединит порт Бандар Аббас со столицей Финляндии Хельсинки. Проект транспортного коридора "Север-Юг" из Индии до Финляндии был предложен генеральным директором Бакинского международного морского торгового порта Талехом Зиядовым на форуме в Дубае.