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Иран построит больницу в Джебраиле

Иран построит больницу в Джебраиле Иран планирует построить больницу в освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана.
Инфраструктура
11 марта 2022 г. 17:28
Иран построит больницу в Джебраиле

Иран планирует построить больницу в освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

По его словам, этот проект будет объявлен сегодня на проходящем в Баку 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Посол добавил, что у Ирана есть и другие проекты, связанные с освобожденными от оккупации территориями.

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Версия на английском языке Iran to build hospital in Azerbaijan’s Jabrayil 
Версия на азербайджанском языке İran Cəbrayılda xəstəxana tikəcək

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