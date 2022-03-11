Иран построит больницу в Джебраиле

Иран планирует построить больницу в освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Иран планирует построить больницу в освобожденном от оккупации Джебраильском районе Азербайджана.

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

По его словам, этот проект будет объявлен сегодня на проходящем в Баку 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Посол добавил, что у Ирана есть и другие проекты, связанные с освобожденными от оккупации территориями.