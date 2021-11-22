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Иран обсудит отмену дорожных сборов за проезд грузовых машин через Азербайджан

Иран обсудит отмену дорожных сборов за проезд грузовых машин через Азербайджан Иран и Азербайджан ищут пути устранения торговых барьеров, в том числе освобождения от сборов иранских грузовиков, следующих транзитом через территорию Азербайджана.
Инфраструктура
22 ноября 2021 г. 15:37
Иран обсудит отмену дорожных сборов за проезд грузовых машин через Азербайджан

Иран и Азербайджан ищут пути устранения торговых барьеров, в том числе освобождения от сборов иранских грузовиков, следующих транзитом через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр дорог и городcкого развития Ирана Рустам Гасеми.

По его словам, данный вопрос обсуждался на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, который в настоящее время находится с официальным визитом в Иране.

Стороны обсудили вопросы расширения экономических и торговых связей, упрощения транспортных связей между странами. Гасеми пообещал поднять тему отмены сбора за проезд иранских грузовых автомобилей через Азербайджан.

Мустафаев рассказал, что в ближайшее время между Азербайджаном и Ираном может быть расширено сотрудничество в энергетической сфере, в том числе могут быть реализованы совместные нефтегазовые проекты.

Напомним, что в рамках визита заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран сегодня состоялось заседание Совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии.

В январе-сентябре текущего года торговый оборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 293,265 млн долларов США.

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Версия на английском языке Iran, Azerbaijan seek to remove need for Iranian trucks to pay heavy taxes 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda İranın yük maşınlarının vergidən azad edilməsi təklif olunur

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