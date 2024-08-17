Иран ожидает в 2024 году роста в 3 раза транзита грузов по МТК "Север-Юг"

Иран в 2024 году планирует увеличить транзит грузов по восточному направлению международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 3 раза - до 2 млн тонн.

Иран в 2024 году планирует увеличить транзит грузов по восточному направлению международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" в 3 раза - до 2 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Мы в 2023 году начали операцию по транспорту груза по этому (восточному - ред.) направлению с помощью Российской Федерации, Казахстана и Туркменистана. В 2023 году эта мощность была 650 тыс. тонн. Учитывая потенциал этой ветви мы договорились с российской стороной и определили цель в 2024 году - 2 млн тонн", - сказал Джалали журналистам на IX Каспийском медиафоруме в Астрахани.

Он добавил, что мощность восточного направления МТК "Север-Юг" - 15 млн тонн грузов, поэтому "необходимо двигаться в сторону того, чтобы полностью использовать потенциал этой ветви".

МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное, соответственно, по восточному, через Казахстан, транскаспийское - через Каспийское море.