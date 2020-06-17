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Иран начал переговоры по преференциальному торговому договору с Азербайджаном

Иран начал переговоры по преференциальному торговому договору с Баку

© Report

Посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, заместитель главы Торгово-промышленной палаты Ирана по международным связям Мухаммед Рза Карбаси, главы некоторых структур и комиссий палаты провели видеоконференцию.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Посол отметил, что за последние годы товарооборот Ирана и Азербайджана вырос в 5 раз, и торговые связи не прерывались в период пандемии.

Он положительно оценил предложения представителей частного сектора об улучшении и расширении торговых связей между частными секторами двух стран и отметил, что реализация этих предложений будет на повестке дня посольства.

Отмечено, что посольство будет тесно заниматься решением некоторых проблем, с которыми сталкиваются иранские грузовые автомобили на таможенно-пропускных пунктах обеих стран.

К.Джахангирзаде прокомментировал ход реализации совместных проектов между двумя странами, отметив начало технических обсуждений по проекту строительства совместного промышленного городка и подготовки преференциального торгового договора с Азербайджаном.

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