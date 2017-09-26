Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Иран и Казахстан создали совместную судоходную компанию в целях развития двусторонней торговли. Как сообщает Report со ссылкой на Bnews.kz, об этом заявил управляющий директор "Судоходных линий Исламской Республики Иран" (IRISL) Мохаммад Саиди.

По словам Мохаммада Саиди, судоходная компания будет соединять Центральную Азию с южными районами Ирана. Головной офис фирмы будет расположен в иранском портовом городе Энзели. Также будет создано представительство в городе Актау.

Соответствующее соглашение было подписано в апреле прошлого года в ходе официального визита президента Казахстана в Тегеран.

Как отмечает агентство worldmaritimenews.com, судоходная компания создана в целях облегчения морских перевозок в регионе Каспийского моря, совместного сотрудничества в управлении терминалами, комплексной транспортировки между южными портами Ирана и странами СНГ, строительства портового терминала и инвестиции в судоремонтную промышленность между Ираном и Казахстаном.