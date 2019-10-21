Иран и Азербайджан рассматривают приграничные районы для создания совместных индустриальных парков

Заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров посетил северо-западные приграничные регионы Ирана с целью создания в будущем совместных индустриальных парков.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, замминистра экономики Азербайджана заявил, что совместно с губернатором провинции Ардебиль Акбаром Бехнамджу после оценки осмотренных районов будут выбраны те, которые имеют лучшие условия для создания парков.

"Создание совместных индустриальных парков является новой главой в экономических отношениях между двумя дружественными и соседними странами, и Исламская Республика Иран стремительно движется к развитию, и это сотрудничество определенно укрепит экономические отношения между двумя странами", - сказал Сафаров.

По словам Бехнамджу, для парков будет создана соответствующая инфраструктура, такая как подключение к интернету, электричество и вода, а также необходимые налоговые и юридические льготы для инвесторов.

По словам губернатора, в ближайшие недели делегация из Ирана посетит Азербайджан, чтобы обсудить создание совместных индустриальных парков в приграничных регионах.