Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС

Две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС

Правительства Ирана и Азербайджана одобрили продолжение строительства гидроэлектростанций (ГЭС) "Гыз Галасы" и "Худаферин" на реке Араз.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорилось в Иране, на совещании в городе Тебриз, провинция Восточный Азербайджан.

Напомним, что строительство ГЭС между упомянутой провинцией и Джабраильским районом Азербайджана является одним из основных проектов, осуществляемых Министерством энергетики Ирана.

В декабре прошлого года министр Реза Ардаканиан заявил, что две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС.