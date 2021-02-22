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Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС

Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС Две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 12:28
Иран и Азербайджан совместно продолжат строительство двух ГЭС

Правительства Ирана и Азербайджана одобрили продолжение строительства гидроэлектростанций (ГЭС) "Гыз Галасы" и "Худаферин" на реке Араз.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорилось в Иране, на совещании в городе Тебриз, провинция Восточный Азербайджан.

Напомним, что строительство ГЭС между упомянутой провинцией и Джабраильским районом Азербайджана является одним из основных проектов, осуществляемых Министерством энергетики Ирана.

В декабре прошлого года министр Реза Ардаканиан заявил, что две страны договорились о возобновлении строительства ГЭС.

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