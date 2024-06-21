Иран готов предоставить для работ менее 20% участка пути Решт-Астара

Иран пока готов предоставить менее 20% участка пути Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг для предпроектных работ с целью совместного строительства железнодорожного участка.

Иран пока готов предоставить менее 20% участка пути Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг для предпроектных работ с целью совместного строительства железнодорожного участка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор департамента международного сотрудничества Министерства транспорта РФ Алексей Сапетко в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Роль РФ в развитии МТК в современных международных условиях".

"На всем протяжении 158 км пути, пока что иранская сторона готова представить под предпроектные работы - то есть геодезия, замеры, проектирование, работы на местах - меньше 20%, порядка 30 км. Это мало, именно поэтому <…> мы пока еще на начальном этапе", - сказал он.

Сапетко добавил, что до окончания предпроектных исследовательских работ нельзя в конечном виде подписать контракт на стройку, "потому что контракт должен включать массу параметров технических".

Отметим, что на днях в рамках МТК в иранской провинции Гилян ввели в эксплуатацию железнодорожную ветку Решт-Каспиан.