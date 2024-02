Иракская авиакомпания совершила первый рейс из Киркука в Баку

Авиакомпания "Iraqi Airways" совершила первый рейс в столицу Азербайджана Баку из иракского города Киркук.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодня впервые осуществлен авиарейс из Киркука в Баку. Следующие на очереди рейсы Эрбиль-Баку и Басра-Баку", - говорится в публикации.