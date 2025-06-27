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Ираклий Кобахидзе: Работы по БТК завершены на 98,5%, начато строительство автодорог к границе с Азербайджаном

Ираклий Кобахидзе: Работы по БТК завершены на 98,5%, начато строительство автодорог к границе с Азербайджаном Ираклий Кобахидзе: Работы по БТК завершены на 98,5%, начато строительство автодорог к границе с Азербайджаном
Инфраструктура
27 июня 2025 г. 17:50
Ираклий Кобахидзе: Работы по БТК завершены на 98,5%, начато строительство автодорог к границе с Азербайджаном

Начаты проектные работы по строительству новых автомагистралей в направлении границы с Азербайджаном - по направлениям Тбилиси-Садахлы и Тбилиси - Красный мост.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе годового отчета в парламенте.

По его словам, строительство дорог начнется до конца этого года, а завершение проектов планируется в 2028 году: "В настоящее время близятся к завершению работы по модернизации на территории Грузии в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Уже выполнено 98,5% этих работ. После завершения проекта годовая грузоперевозочная способность линии БТК увеличится с 27 млн до 48 млн тонн. Это означает значительное усиление транспортно-транзитного потенциала региона".

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: "BTQ-də işlər 98,5 % tamamlanıb, Azərbaycanla sərhədə doğru avtomobil yollarına start verilib"

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