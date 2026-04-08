Ираклий Кобахидзе: Пропускная способность железных дорог Грузии удвоится
- 08 апреля, 2026
- 12:39
Планируется двукратное увеличение пропускной способности железных дорог Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
По его словам, правительство приступает к реализации масштабного плана модернизации железнодорожного сектора на 2026–2028 годы. В рамках программы предусмотрена закупка 50 новых локомотивов и 1 500 вагонов, а также внедрение современных железнодорожных систем. Ожидается, что эти меры позволят оптимизировать операционные процессы и, что особенно важно, увеличить пропускную способность железных дорог вдвое.
Премьер-министр также отметил, что прогнозируется существенный рост пассажиропотока: "В ближайшие годы ежегодное число пассажиров увеличится с 2 до 5 млн человек".
По его словам, планируется закупка 10 новых пассажирских поездов, что позволит полностью перевести основные маршруты на современный подвижной состав и обеспечить более быстрые и комфортные перевозки как для местных жителей, так и для туристов.