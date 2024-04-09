Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд: Около 54 тыс. семей улучшили свои жилищные условия

На сегодняшний день около 54 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря инструментам долгосрочного финансирования жилья (ипотечное кредитование и аренда с обязательством продажи), предоставленным Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

На сегодняшний день около 54 тыс. семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря инструментам долгосрочного финансирования жилья (ипотечное кредитование и аренда с обязательством продажи), предоставленным Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя правления фонда Рамиль Тахиров.

"Общая сумма заключенных договоров ипотечного кредитования превысила 3 ​​млрд манатов. Только за последние три года были выданы ипотечные кредиты на сумму более 1,2 млрд манатов, что позволило улучшить жилищные условия около 16 400 семей.

70% семей, которые улучшили свои жилищные условия с помощью инструментов финансирования фонда - это молодые семьи. Более 35% ипотечных кредитов, выданных в соответствии с требованиями фонда, составляют льготные ипотечные кредиты, выдаваемые особым категориям лиц, нуждающихся в государственной поддержке", - заявил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.