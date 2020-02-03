​Инвестиции в экономику Баку превысили 10 млрд манатов

В 2019 году на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал в Баку было направлено 10 214,2 млн манатов, что на 2,3% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, на строительно-монтажные работы потрачено 47,6% средств, направленных в основной капитал.

В структуре строительных работ, выполненных строительными учреждениями, 68,2% пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 7,9% - капитальный ремонт, 4,7% - текущий ремонт, 19,2% - прочие строительные работы.

Негосударственными строительными компаниями проведено 81,2% всех строительных работ.