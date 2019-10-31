​Инвестиции в Баку сократились на 9%

В январе-сентябре 2019 года на развитие экономической и социальной отраслей города Баку из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 6 291,6 млн манатов, что на 9,1% ниже показателя за предыдущий год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское управление статистики.

На строительно-монтажные работы потрачено 48,7% средств, направленных в основной капитал.

За указанный период в структуре строительных работ 66,1% пришлось на строительство, реконструкцию и расширение, 6,9%- капитальный ремонт, 5,1% -текущий ремонт, 21,9% - прочие строительные работы.

Негосударственными строительными учреждениями выполнено 84,7% строительных работ.