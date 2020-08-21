Инвестиции Китая в страны "Пояса и пути" выросли более чем на четверть

Объем нефинансовых прямых инвестиций Китая в страны-участницы инициативы составил 10,27 млрд долларов США

За первые семь месяцев 2020 года объем нефинансовых прямых инвестиций Китая в страны-участницы инициативы "Пояс и путь" составил 10,27 млрд долларов США, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом свидетельствуют последние данные Министерства коммерции КНР.

Эта сумма заняла 17% в общем объеме нефинансовых прямых инвестиций страны за указанный отрезок времени, что на 4,5 п. п. больше, чем годом ранее.

Согласно данным инкоммерции, в январе-июле китайские предприятия подписали в странах "Пояса и пути" новые инвестиционные контракты общей стоимостью 67,18 млрд долларов США, что составило 55,2% от общей стоимости зарубежных инвестиционных контрактов, подписанных компаниями страны за указанный период. В то же время китайские предприятия завершили в странах "Пояса и пути" проекты по контрактам на сумму 40,43 млрд долларов США, что составило 57,8% от общей суммы инвестиционных контрактов, выполненных Китаем за рубежом за указанное время.

