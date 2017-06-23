Инвестиции Азербайджанского каспийского морского пароходства достигнут 300 млн долларов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Ожидаемый объем инвестиций ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" за последние 5 лет оценивается как минимум в 300 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО Рауф Велиев на мероприятии по случаю 23 июня - Дня моряка.

Он отметил, что в течение трех лет на баланс пароходства принято 17 судов: "Они стоят 155 млн долларов. Это инвестиции за счет внутренних средств компании".

"Сейчас на судостроительном заводе заказано 4 новых корабля. Это еще 110 млн долларов. Таким образом, если не будет дополнительных вложений, за 5 лет со дня начала деятельности общий объем инвестиций составит примерно 300 млн долларов", - сказал руководитель компании.

Рауф Велиев сообщил, что в международных водах плавают 11 кораблей морского пароходства.

Отметим, что распоряжениями президента Азербайджана № 6 от 22 октября 2013 года "О создании ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и № 213 от 10 января 2014 года "Об организации деятельности ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" было создано ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" путем объединения и реорганизации существующих в республике двух крупных флотов – Азербайджанского государственного каспийского морского пароходства и Каспийского морского нефтяного флота Государственной нефтяной компании Азербайджана.