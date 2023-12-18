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Интервал между поездами в бакинском метро будет сокращен

Интервал между поездами в бакинском метро будет сокращен Принимаются меры для сокращения интервала между поездами в бакинском метро
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 12:34
Интервал между поездами в бакинском метро будет сокращен

Принимаются меры для сокращения интервала между поездами в бакинском метро.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В будущем ожидается увеличение пассажиропотока в метро. Государство уделяет большое внимание работе метрополитена. Благодаря этому были закуплены новые вагоны, этот процесс продолжится и в будущем", - отметил он.

Заместитель министра также прокомментировал жалобы на низкое качество проводимых на дорогах работ по разметке. По его словам, жалобы учитываются, принимаются меры по повышению качества дорожной разметки.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda qatarlararası interval bir qədər də azaldılacaq

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