Интервал между поездами в бакинском метро будет сокращен

Принимаются меры для сокращения интервала между поездами в бакинском метро

Принимаются меры для сокращения интервала между поездами в бакинском метро.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

"В будущем ожидается увеличение пассажиропотока в метро. Государство уделяет большое внимание работе метрополитена. Благодаря этому были закуплены новые вагоны, этот процесс продолжится и в будущем", - отметил он.

Заместитель министра также прокомментировал жалобы на низкое качество проводимых на дорогах работ по разметке. По его словам, жалобы учитываются, принимаются меры по повышению качества дорожной разметки.