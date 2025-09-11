Интервал движения поездов в метро сократится в связи с началом нового учебного года

С началом нового учебного года в Бакинском метрополитене сократится интервал движения поездов, особенно в часы пик.

Как сообщили Report в пресс-службе столичной подземки, изменения станут частью осенне-зимнего графика и будут максимально приближены к техническим возможностям системы.

Кроме того, предусмотрен запуск на линии дополнительных поездов при необходимости, а также регулировка работы инженерных сооружений и станций.

Напомним, что в настоящее время действует летний режим - интервал движения превышает 2 минуты на протяжении всего дня.