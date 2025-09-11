Интервал движения поездов в метро сократится в связи с началом нового учебного года
Инфраструктура
- 11 сентября, 2025
- 12:41
С началом нового учебного года в Бакинском метрополитене сократится интервал движения поездов, особенно в часы пик.
Как сообщили Report в пресс-службе столичной подземки, изменения станут частью осенне-зимнего графика и будут максимально приближены к техническим возможностям системы.
Кроме того, предусмотрен запуск на линии дополнительных поездов при необходимости, а также регулировка работы инженерных сооружений и станций.
Напомним, что в настоящее время действует летний режим - интервал движения превышает 2 минуты на протяжении всего дня.
Последние новости
13:51
В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с ТрампомДругие страны
13:50
Фото
В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобильПроисшествия
13:48
Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратамВнутренняя политика
13:44
Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФДругие страны
13:44
Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозуВ регионе
13:38
Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимоНаука и образование
13:36
Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГРелигия
13:30
Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕСДругие страны
13:30