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Интенсивный снегопад в Сальяне вызвал ряд последствий, порядка 20 сел остались без света

Интенсивный снегопад в Сальяне вызвал ряд последствий, порядка 20 сел остались без света Интенсивный снегопад в Сальянском районе не обошелся без последствий.
Инфраструктура
14 января 2024 г. 11:11
Интенсивный снегопад в Сальяне вызвал ряд последствий, порядка 20 сел остались без света

Интенсивный снегопад в Сальянском районе не обошелся без последствий.

Как передает аранское бюро Report, в результате аварии на электросетях порядка 20 сел остались без света.

Перебои в подаче электричества, в частности с ночных часов наблюдаются в селах Гарабаглы, Чахырлы, Архарасы, Еникянд, Гасанлы, Шякярли, Кюрсанги, I и II Варлы, Пейк, Ходжалы, отключения затронули тысячи абонентов.

С вечерних часов 13 января возникли перебои в электроснабжении и на улицах А.Кюрчайлы, Г.Алиева, Т.Халилбейли, Й.Зархарлы, А.Зейналова города.

Отметим, что интенсивный снегопад в районе продолжается и в настоящее время, высота снежного покрова составила 20 см.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyanda qar elektrik təsərrüfatında fəsadlar törədib, 20-yə yaxın kənd işıqsız qalıb

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