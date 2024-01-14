Интенсивный снегопад в Сальяне вызвал ряд последствий, порядка 20 сел остались без света

Интенсивный снегопад в Сальянском районе не обошелся без последствий.

Интенсивный снегопад в Сальянском районе не обошелся без последствий.

Как передает аранское бюро Report , в результате аварии на электросетях порядка 20 сел остались без света.

Перебои в подаче электричества, в частности с ночных часов наблюдаются в селах Гарабаглы, Чахырлы, Архарасы, Еникянд, Гасанлы, Шякярли, Кюрсанги, I и II Варлы, Пейк, Ходжалы, отключения затронули тысячи абонентов.

С вечерних часов 13 января возникли перебои в электроснабжении и на улицах А.Кюрчайлы, Г.Алиева, Т.Халилбейли, Й.Зархарлы, А.Зейналова города.

Отметим, что интенсивный снегопад в районе продолжается и в настоящее время, высота снежного покрова составила 20 см.