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Институт наследия Маршала США ускоряет работы по разминированию в Азербайджане

Институт наследия Маршала США ускоряет работы по разминированию в Азербайджане С нового года Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI) приступает к ускоренным работам в Азербайджане с привлечением трех специально обученных собак-миноискателей, получивших сертификат IMAS.
Инфраструктура
19 января 2022 г. 09:30
Институт наследия Маршала США ускоряет работы по разминированию в Азербайджане
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С нового года Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI) приступает к ускоренным работам в Азербайджане с привлечением трех специально обученных собак-миноискателей, получивших сертификат IMAS.

Как передает Report, об этом сообщается на странице MLI в Twitter.

"Эти собаки помогут в работах ANAMA по гуманитарному разминированию. Мы ждем мира и благоденствия, которые они принесут", - говорится на странице Института в соцсети.

В соответствии с меморандумом между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Институтом наследия Маршала США, до 2023 года к работе ANAMA будет привлечено 30 собак-миноискателей, из которых 20 уже переданы агентству. 12 из этих специально обученных собак были приобретены за счет средств самого агентства, а 18 - за счет частных пожертвований. В будущем планируется продолжение сотрудничества и ввоз новых собак.

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Версия на английском языке US Marshall Legacy Institute speeds up demining in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Marşal İrsi İnstitutu Azərbaycanda minatəmizləmə işlərini sürətləndirir  

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