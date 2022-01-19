Институт наследия Маршала США ускоряет работы по разминированию в Азербайджане

С нового года Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI) приступает к ускоренным работам в Азербайджане с привлечением трех специально обученных собак-миноискателей, получивших сертификат IMAS.

С нового года Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute, MLI) приступает к ускоренным работам в Азербайджане с привлечением трех специально обученных собак-миноискателей, получивших сертификат IMAS.

Как передает Report, об этом сообщается на странице MLI в Twitter.

"Эти собаки помогут в работах ANAMA по гуманитарному разминированию. Мы ждем мира и благоденствия, которые они принесут", - говорится на странице Института в соцсети.

В соответствии с меморандумом между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Институтом наследия Маршала США, до 2023 года к работе ANAMA будет привлечено 30 собак-миноискателей, из которых 20 уже переданы агентству. 12 из этих специально обученных собак были приобретены за счет средств самого агентства, а 18 - за счет частных пожертвований. В будущем планируется продолжение сотрудничества и ввоз новых собак.