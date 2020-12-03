Иностранные суда будут допущены к внутренним водным путям Украины

При условии если судовладельцами таких судов выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования

Верховная Рада Украины приняла закон "О внутреннем водном транспорте Украины".

Как передает R eport со ссылкой на украинские СМИ, законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским 8 ноября 2019 года.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта.

Согласно пояснительной записке к документу, закон призван урегулировать вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, функционирования и развития внутреннего водного транспорта, его инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутренний водный транспорт и тому подобное.

В принятой редакции закона разрешается допуск к выполнению рейсов на внутренних водных путях Украины иностранным судам, при условии если судовладельцами таких судов выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования.

Закон также предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, который должен обеспечивать содержание, реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный, техническое переоснащение и охрану судоходных гидротехнических сооружений. При этом одним из источников поступления средств в этот фонд станет рентная плата за специальное использование воды, которую платят предприятия гидроэнергетики.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить перечень транспортных средств, подлежащих обязательной регистрации в Судовой книге Украины и соответственно подлежат техническому надзору. В частности это касается таких транспортных средств, как малые суда длиной более 4 метров независимо от наличия механического двигателя (кроме весельных байдарок (каяков), каноэ, гондол, катамаранов (водных велосипедов) и копий исторических судов) и прогулочные парусные суда длиной от 4 до 20 метров.

Также законопроектом предусмотрена ответственность за управление малыми судами, которые подлежат обязательной регистрации, но не зарегистрированы в установленном порядке, и управление малым судном лицом, не имеющим прав.

Как отмечает Главное юридическое управление Верховной Рады, таким образом, владельцы транспортных средств собственного пользования (в том числе надувные лодки более 4 метров), независимо от наличия механического двигателя, должны будут зарегистрировать такие транспортные средства в Судовой книге и получить свидетельство о пригодности судна к управлению, пройдя технический осмотр, а также получить бессрочное международное удостоверение на право управления прогулочным судном.