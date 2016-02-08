​Иностранные авиакомпании могут открыть новые бюджетные полеты в регионы Азербайджана

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Руководство международных аэропортов совместно с Управлением авиационной безопасности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с января 2016 года проводит переговоры с представителями авиационных властей Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля и ряда других стран на предмет более тесного сотрудничества в рамках пассажирских авиаперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, на повестке дня стоит осуществление рейсов из регионов Азербайджана в популярные направления в других странах. В частности, обсуждается выполнение полетов из Стамбула в аэропорты Габалы и Лянкярана турецкими авиакомпаниями Pegasus и Atlasjet.

Также бюджетная авиакомпания AirArabia может открыть прямые рейсы из третьего по величине города в ОАЭ – Шарджи в Баку, Габалу и другие регионы Азербайджана.

На днях делегация национального авиаперевозчика Израиля – авиакомпании El Al Israel Airlines посетила Азербайджан и провела аудит в области авиационной безопасности Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку. Представители El Al заявили о планах по открытию в 2016 году прямых рейсов из Тель-Авива в Баку израильскими авиакомпаниями El Al и Arkia.

Кроме того, недавно был проведен ряд аудитов со стороны российских авиакомпаний UTair и "Уральские Авиалинии" в аэропортах Баку, Лянкярана и Гянджи, по итогам которых представители авиакомпаний высоко оценили уровень организации авиационной безопасности и обслуживания на коммерческих рейсах.

Отметим, что в регионы Азербайджана уже осуществляют перелеты TurkishAirlines (Стамбул – Нахчыван, Стамбул – Гянджа), российские авиакомпании UTair (Москва – Нахчыван) и "Уральские Авиалинии" (Москва – Гянджа, Москва – Лянкяран, Москва - Габала). Несколько российских авиакомпаний получили назначения и сообщили о своих намерениях осуществлять полеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска в наши региональные аэропорты.

"Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с авиакомпаниями других стран с целью расширения географии полетов и привлечения туристов в Азербайджан. Мы планируем переговоры в индивидуальном порядке с каждой авиакомпанией планирующей открытие новых маршрутов в Азербайджан и готовы со своей стороны рассмотреть предоставление им на начальном этапе дополнительных скидок на обслуживание в региональных аэропортах", - сказал вице-президент ЗАО AZALАриф Мамедов.

В настоящее время в Азербайджане действуют шесть аэропортов (в Баку, Нахчыване, Гяндже, Габале, Лянкяране и Загатале), имеющие международный статус и отвечающие всем современным требованиям в области гражданской авиации.