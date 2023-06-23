Иностранцы не могут воспользоваться рейсом Баку-Нахчыван в направлении Нахчывана

Иностранным гражданам запрещено въезжать в Нахчыван на автобусе Баку-Нахчыван.

Иностранным гражданам запрещено въезжать в Нахчыван на автобусе Баку-Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Международном автовокзальном комплексе.

Отмечается, что иностранные граждане и лица, имеющие разрешение на пребывание на территории Азербайджана, в связи с сложившейся ситуацией не могут пересечь погранично-пропускные пункты сухопутным путем, поэтому они не могут поехать в Нахчыван рейсом Баку-Нахчыван.

Данное решение связано с продлением особого карантинного режима в Азербайджане. Срок особого карантинного режима на территории страны продлен с 1 июля по 2 октября.