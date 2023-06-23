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Иностранцы не могут воспользоваться рейсом Баку-Нахчыван в направлении Нахчывана

Иностранцы не могут воспользоваться рейсом Баку-Нахчыван в направлении Нахчывана Иностранным гражданам запрещено въезжать в Нахчыван на автобусе Баку-Нахчыван.
Инфраструктура
23 июня 2023 г. 14:21
Иностранцы не могут воспользоваться рейсом Баку-Нахчыван в направлении Нахчывана

Иностранным гражданам запрещено въезжать в Нахчыван на автобусе Баку-Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Международном автовокзальном комплексе.

Отмечается, что иностранные граждане и лица, имеющие разрешение на пребывание на территории Азербайджана, в связи с сложившейся ситуацией не могут пересечь погранично-пропускные пункты сухопутным путем, поэтому они не могут поехать в Нахчыван рейсом Баку-Нахчыван.

Данное решение связано с продлением особого карантинного режима в Азербайджане. Срок особого карантинного режима на территории страны продлен с 1 июля по 2 октября.

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Версия на английском языке Foreigners cannot use Baku-Nakhchivan bus to visit Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Avtovağzal Kompleksi: "Əcnəbilərin Bakı-Naxçıvan reysilə Naxçıvana getmələri mümkün deyil"

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