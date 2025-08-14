Инновации на службе пассажиров: как технологии меняют управление багажом в авиации

Обработка багажа — давно не просто логистика, а полноценный сервис, влияющий на доверие пассажиров и устойчивость всей авиационной системы. В ежегодном отчете Baggage IT Insights 2025 компания SITA выделяет главные тенденции последнего года: увеличение объемов багажа, рост ожиданий пассажиров в вопросах прозрачности и контроля, активное внедрение ИИ и переход к системе отслеживания в реальном времени. Мы обсудили эти трансформации с Мариной Звягиной, вице-президентом SITA по Восточной Европе, СНГ и странам Балтии — и узнали, как меняется роль точной и своевременной обработки багажа, какие технологии работают уже сейчас, и почему цифровизация — это не просто шаг вперед, а необходимость для устойчивого будущего.

2024 год стал рекордным для авиации. Можете прокомментировать, как это отразилось на подходе к обработке багажа?

2024 год действительно стал знаковым: число пассажиров достигло исторического максимума — 5,3 миллиарда человек. Несмотря на рекордную нагрузку, отрасль не просто справилась, но и показала значительный прогресс. Количество инцидентов с багажом снизилось до 6,3 случая на тысячу пассажиров — почти на 9% меньше, чем в 2023 году.

Годовые результаты впечатляют, однако именно долгосрочная динамика позволяет проследить масштаб изменений. С 2007 года, когда начал выходить этот отчет, пассажиропоток вырос на 114%. При этом количество инцидентов с багажом снизилось почти на треть. Это весомое доказательство того, как отрасль меняется в ответ на вызовы времени.

С чем, на ваш взгляд, связана такая положительная динамика?

Прежде всего с активным внедрением цифровых технологий и автоматизации. Современные решения — от киосков самообслуживания до отслеживания багажа с помощью электронных бирок, IoT и GPS — ускоряют обработку, снижают количество ошибок на ранних этапах и повышают прозрачность процессов.

В то же время ключевая тенденция последних лет — работа на опережение. Авиакомпании и аэропорты стремятся не просто своевременно реагировать на сбои, но и не допускать их. В этом помогают предиктивная аналитика, современные системы отслеживания и новые стандарты обмена данными, такие как Modern Baggage Messaging (MBM), которые обеспечивают более точную синхронизацию систем и позволяют выявлять потенциальные риски еще до того, как они становятся реальной проблемой. Благодаря такому подходу цифровые алгоритмы берут на себя все больше рутинной работы.

Отчет Baggage IT Insights 2025 уделяет большое внимание не только технологиям, но и изменению поведения пассажиров. Как это влияет на подход к работе с багажом?

Изменения в поведении пассажиров, безусловно, способствуют улучшениям. Все больше людей на коротких и бюджетных маршрутах предпочитают путешествовать с ручной кладью, что снижает нагрузку на багажную систему и помогает ей работать стабильнее. Ожидания тоже растут: 47% пассажиров хотят отслеживать свой багаж в реальном времени, а 38% видят ценность в использовании цифровых ID-меток. В эпоху повсеместной цифровизации сервисов люди ожидают от багажа такой же доступности и управляемости, как от доставки еды или поездки на такси.

Тем не менее, ключевую роль в этих изменениях играют именно технологии и работа с данными. Автоматизация, предиктивная аналитика и интегрированные системы управления позволяют обрабатывать большие объемы с минимальными сбоями.

В отчете также говорится об изменении роли багажа — из источника стресса он становится частью полноценного сервиса. Как вы оцениваете этот сдвиг и что он значит для всей отрасли?

Сдвиг действительно существенный. Еще недавно багаж воспринимался как отдельная, «техническая» часть перелета — часто непрозрачная, непредсказуемая и вызывающая тревогу у пассажиров. Сегодня благодаря технологиям, данным и новому уровню интеграции багаж становится не проблемой, а понятным и управляемым сервисом.

В отчете справедливо подмечено: мы больше не можем относиться к багажу как к второстепенной детали. Процесс его обработки – полноценная часть пассажирского опыта, к которой предъявляются высокие требования по уровню комфорта, контроля и точности. Это показатель того, как сама отрасль меняется, делая шаг в сторону более умной и клиентоориентированной модели.

Можете подробнее рассказать, какие именно технологические решения сегодня помогают сохранять относиться к багажу как к второстепенной детали. Процесс его обработки – полноценная часть пассажирского опыта, к которой предъявляются высокие требования по уровню комфорта, контроля и точности. Это показатель того, как сама отрасль меняется, контроль над багажом при такой высокой нагрузке на аэропорты?

За последние годы технологии стали гораздо «умнее». Один из ключевых инструментов — системы трекинга в реальном времени. Благодаря RFID-меткам, мобильным приложениям и SMS-уведомлениям пассажиры могут отслеживать перемещение своих вещей на каждом этапе.

Особенно важно, что технологии становятся все более интегрированными. Один из свежих примеров — совместимость Apple AirTag с платформой SITA WorldTracer. Пассажир может прямо из приложения поделиться геолокацией чемодана с авиакомпанией, что заметно ускоряет поиск при задержке.

Не меньшую роль играют решения в сфере самообслуживания: киоски для самостоятельной сдачи багажа, онлайн-регистрация, электронные посадочные талоны – все это разгружает аэропорты и снижает количество ручных операций.

Какую роль в этом играет ИИ?

ИИ активно применяется в багажных операциях. ИИ и технологии компьютерного зрения анализируют изображения багажа на конвейере, помогают выявлять ошибки сортировки, прогнозируют сбои и позволяют оперативно реагировать, если что-то идет не по плану. Камеры и датчики отслеживают движение чемоданов на всем пути — от стойки регистрации до самолета и обратно.

Внедряются интеллектуальные решения нового уровня. Например, система Auto Reflight на базе WorldTracer может автоматически переоформить чемодан на другой рейс в случае пересадки или задержки. Это уже не просто автоматизация, а полноценная интеллектуальная поддержка процессов. Кроме того, около 40% аэропортов используют ИИ для управления пассажиропотоками в реальном времени — это помогает избегать перегрузок в зонах выдачи и ускоряет цикл обработки багажа.

Если посмотреть шире — насколько далеко продвинулась цифровизация в аэропортах по всему миру? Можно ли сказать, что повсеместно все уже работает достаточно эффективно?

Пока так утверждать, к сожалению, нельзя. Хотя цифровые решения действительно кардинально меняют подход к работе с багажом, все это требует устойчивой технологической базы. И тут ситуация в мире сильно разнится. Многие аэропорты и авиакомпании все еще сталкиваются с инфраструктурными ограничениями, которые мешают масштабировать эти решения. А между тем, по прогнозу IATA, к 2037 году мировой пассажиропоток может достичь 8 миллиардов человек. То есть спрос на технологичность будет только расти — и очень быстро.

Как обстоят дела с цифровизацией в Азербайджане? Какие решения сегодня внедряются в Международном аэропорту Гейдара Алиева?

Азербайджан уверенно движется по пути цифровой трансформации, и для SITA это одно из ключевых направлений роста, где мы намерены усиливать присутствие и предлагать проверенные, глобально апробированные технологические решения.

Международный аэропорт Гейдара Алиева используется решение SITA WorldTracer — это технологическая база, которая помогает эффективно справляться с ситуациями, связанными с утерей или задержкой багажа. Это позволяет пассажирам и авиакомпаниям быть уверенными, что багаж будет найден и доставлен, а сам процесс будет простым и удобным.

Мы уверены, что потенциал для расширения сотрудничества значительно шире, и SITA готова делиться международным опытом и экспертными знаниями, чтобы поддерживать амбиции Азербайджана в развитии высокотехнологичной авиационной отрасли.

Какие вызовы остаются ключевыми для индустрии, несмотря на прогресс в цифровизации и автоматизации?

Несмотря на заметный прогресс, цена сбоя все еще высока. Ежегодно отрасль тратит около 5 миллиардов долларов на решение проблем с некорректно обработанным багажом — от компенсаций и курьерской доставки до логистики хранения, отслеживания и восстановления. Каждая задержанная или утерянная единица нарушает поток, снижает доверие пассажиров и создает дополнительные расходы.

Основной проблемой остаются задержки: в 2024 году 74% всех инцидентов с багажом были обусловлены именно этим фактором. Чаще всего это связано с пересадками: на них приходится 41% всех задержек. Для сравнения, доля утерянного или украденного багажа в общем объеме инцидентов за прошедший год составила 8%, а поврежденного или вскрытого — 18%.

Чтобы справляться с такими масштабами, одних технических апгрейдов уже недостаточно. Индустрии нужна полноценная экосистема — с интегрированной цифровой инфраструктурой, оперативной реакцией и обменом данными в реальном времени.

Каким Вам видится будущее, в котором обработка багажа становится простым и понятным процессом?

Багаж больше не должен быть проблемой. Будущее — за умными, прозрачными и полностью цифровыми решениями. Цифровизация будет только набирать обороты: массовое внедрение RFID и BLE-меток, биометрическая регистрация, системы сквозного трекинга и интеграция ИИ создадут совершенно новый уровень сервиса. Стандарты вроде MBM ускорят обмен данными между участниками отрасли. Главное — багаж перестает быть источником беспокойства и становится управляемой частью путешествия: без стресса, без задержек, без неопределенности. SITA продолжит играть ключевую роль в этой трансформации, развивая экосистему, обеспечивающую надёжные и управляемые процессы.