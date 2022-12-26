Инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" метро могут оптимизировать

Дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" ЗАО "Бакинский метрополитен" могут дополнительно отрегулировать и оптимизировать.

Дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" ЗАО "Бакинский метрополитен" могут дополнительно отрегулировать и оптимизировать.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы метро Бахтияр Мамедов.

По его словам, проведены мониторинги в связи с открывшейся недавно станцией "Ходжасан": "Мониторинги показывают, что прогнозы подтверждаются, на станцию есть спрос. Главное, возникнет необходимость в дополнительном регулировании дорожно-транспортной инфраструктуры в этом направлении. Это произойдет в ближайшем будущем. Выполнив регулирование не только вокруг "Ходжасана" но и всех станций на "фиолетовой ветке", можно провести оптимизацию. Для этого мы проведем опросы, мониторинги, анализы на станциях этой ветки. Уже сегодня мы услышали несколько предложений и инициатив".

Напомним, что 23 декабря президент Ильхам Алиев открыл 27-ю по счету станцию метро - "Ходжасан" и одноименное депо.