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Инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" метро могут оптимизировать

Инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" метро могут оптимизировать Дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" ЗАО "Бакинский метрополитен" могут дополнительно отрегулировать и оптимизировать.
Инфраструктура
26 декабря 2022 г. 17:26
Инфраструктуру вокруг станций на фиолетовой ветке метро могут оптимизировать

Дорожно-транспортную инфраструктуру вокруг станций на "фиолетовой ветке" ЗАО "Бакинский метрополитен" могут дополнительно отрегулировать и оптимизировать.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель пресс-службы метро Бахтияр Мамедов.

По его словам, проведены мониторинги в связи с открывшейся недавно станцией "Ходжасан": "Мониторинги показывают, что прогнозы подтверждаются, на станцию есть спрос. Главное, возникнет необходимость в дополнительном регулировании дорожно-транспортной инфраструктуры в этом направлении. Это произойдет в ближайшем будущем. Выполнив регулирование не только вокруг "Ходжасана" но и всех станций на "фиолетовой ветке", можно провести оптимизацию. Для этого мы проведем опросы, мониторинги, анализы на станциях этой ветки. Уже сегодня мы услышали несколько предложений и инициатив".

Напомним, что 23 декабря президент Ильхам Алиев открыл 27-ю по счету станцию метро - "Ходжасан" и одноименное депо.

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Версия на азербайджанском языке Metronun Bənövşəyi xəttindəki stansiyaların ətrafında optimallaşma aparıla bilər

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