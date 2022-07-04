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Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году

Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году "Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - это проект века, нам следует завершить этот проект".
Инфраструктура
4 июля 2022 г. 15:50
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году

"Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - это проект века, нам следует завершить этот проект".

Об этом Report сообщил генеральный секретарь бизнес-совета ЕС-Грузия Звиад Чумбуридзе.

По его словам, азербайджанская и грузинская стороны должны очень активно работать, чтобы завершить проект: "Надеюсь, это произойдет в следующем году”.

Отвечая на вопрос о необходимости кредитования грузинской стороны, он подчеркнул, что этот вопрос касается полномочных лиц Азербайджана и Грузии: "У меня нет информации. Если возникнет необходимость, надеюсь, что обе стороны примут решение".

Чумбуридзе отметил, что БТК изменил бизнес-среду: "Бизнес-совет ЕС-Грузия с 2020 года начал вносить вклад в существующее сотрудничество между Азербайджаном и Грузией: “29 июня мы организовали бизнес-форум между Азербайджаном и Грузией при поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольства Азербайджана в Грузии, посольства Грузии в Азербайджане. В мероприятии приняли участие 40 компаний из Грузии, 90 - из Азербайджана, в общей сложности 130 компаний. Это очень хорошее начало после пандемии”.

По его словам, в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией: "По этому случаю в Грузии пройдет бизнес-форум, на котором примет участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров”.

Отметим, что с азербайджанской стороны полностью завершены строительные работы по проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Грузинская сторона завершила 86% работ по БТК.

Напомним, что в январе-мае текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 390 млн 614 тысяч долларов США. Сегодня в Грузии зарегистрировано более трех тысяч компаний с азербайджанским капиталом. В Азербайджане зарегистрировано более 600 компаний с грузинским капиталом.

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Версия на английском языке Infrastructure works on BTK railway may be completed next year
Версия на азербайджанском языке BTQ dəmir yolu xəttində infrastruktur işləri növbəti ildə tam yekunlaşa bilər

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