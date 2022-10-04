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Информация по Карабаху интегрируется в известные навигационные сайты

Информация по Карабаху интегрируется в известные навигационные сайты Турецкая компания 4MAPS Bilgi Tecnologileri оказала поддержку Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана в оцифровке дорожных сетей освобожденных территорий, отображении названий улиц, населенных пунктов на междун
Инфраструктура
4 октября 2022 г. 12:39
Информация по Карабаху интегрируется в известные навигационные сайты

Турецкая компания 4MAPS Bilgi Tecnologileri оказала поддержку Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана в оцифровке дорожных сетей освобожденных территорий, отображении названий улиц, населенных пунктов на международных картографических платформах на азербайджанском языке.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

По информации, компания проводит на территории работы по кадастру и адресному реестру, а топографическая и геометрическая информация интегрируется в международные сайты, предоставляющие картографические услуги. Одна из них - компания Here Global B.V., оказывающая услуги таким всемирно известным фирмам как Amazon, Booking.com, Mercedes, Audi.

В настоящее время с помощью приложения Lidar True System посредством 360-градусных камер готовится 3D-карта дорог, дорожных сетей на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ üzrə məlumatlar tanınmış naviqasiya saytlarına inteqrasiya olunur

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