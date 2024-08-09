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Инфляция в Китае ускорилась до максимального с февраля показателя

Инфляция в Китае ускорилась до максимального с февраля показателя Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае по итогам июля достиг 0,5% годовых. Инфляция в стране в прошлом месяце росла максимальными темпами с февраля.
Инфраструктура
9 августа 2024 г. 10:46
Инфляция в Китае ускорилась до максимального с февраля показателя

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае по итогам июля достиг 0,5% годовых. Инфляция в стране в прошлом месяце росла максимальными темпами с февраля.

Как передает Report, об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Прогноз аналитиков предполагал рост инфляции в июле до 0,3% годовых. Месяцем ранее она составила 0,2%.

Более резкому росту индекса CPI в июле способствовало подорожание свинины, отмечают аналитики. Цены на это мясо (широко потребляемый продукт питания в Китае) в июле взлетели на 20,4% в годовом выражении, что стало самым большим ростом с декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 0,4% годовых против 0,6% в июне.

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Версия на английском языке China’s consumer prices pick up more than expected in July, up by 0.5%

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