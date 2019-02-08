Инфляция в Азербайджане составила 0,7% в прошлом месяце

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в январе 2019 года повысились на 1,7% по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, продовольственные товары, напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%, непродовольственные товары – 1,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 3,4%.

В январе этого года по сравнению с декабрем 2018 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 0,2%, в том числе цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия - на 0,9%, непродовольственные товары - 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги снизились на 0,8%.