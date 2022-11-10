О нас

Индонезия не будет ограничивать коммерческие рейсы на время саммита G20

Индонезия не будет ограничивать коммерческие рейсы на время саммита G20 Количество коммерческих рейсов в Индонезию не будет сокращаться, несмотря на введенные ранее ограничения в свете предстоящего саммита G20.
Инфраструктура
10 ноября 2022 г. 11:41
Индонезия не будет ограничивать коммерческие рейсы на время саммита G20

Количество коммерческих рейсов в Индонезию не будет сокращаться, несмотря на введенные ранее ограничения в свете предстоящего саммита G20.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANTARA, соответствующую директиву выпустил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.

"Моя директива заключается в том, что международные коммерческие рейсы не должны сокращаться", - заявил он.

В среду Индонезия ввела новые правила, касающегося организации коммерческих рейсов во время саммита G20 в международном аэропорту Денпасара, Бали. Согласно директиве Минтранспорта, все коммерческие рейсы в главный аэропорт Бали должны были быть ограничены, а совершающим такие рейсы самолетам была запрещена стоянка на ночь. Это было сделано, чтобы сбалансировать полеты VIP-участников саммита G20 и регулярные коммерческие рейсы - последние не должны были стать помехой главам государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Indonesia won’t restrict commercial flights during G20 summit

Самое важное

За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
За последние четыре дня в Азербайджане в ДТП погибли 15 человек
10 ноября 2022 г. 11:59
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
Секретарь Совбеза России прибыл с визитом в Иран
9 ноября 2022 г. 00:52
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
Алиев: Госбюджет Азербайджана на следующий год и средства на военные расходы достигли рекордного уровня
8 ноября 2022 г. 19:47
В Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
ФотоВ Баку состоялся Марш Победы в сопровождении военного оркестра
8 ноября 2022 г. 10:40
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
В Азербайджане отмечается вторая годовщина Победы в Отечественной войне
8 ноября 2022 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию N-ской воинской части в Физулинском районе
7 ноября 2022 г. 16:15
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
Премьер-министр Пакистана поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю Дня Победы
7 ноября 2022 г. 15:47
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
Единство общества с сильным лидером: Сильное Азербайджанское государство
7 ноября 2022 г. 12:16
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
5 ноября 2022 г. 18:56
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi