Индонезия не будет ограничивать коммерческие рейсы на время саммита G20

Количество коммерческих рейсов в Индонезию не будет сокращаться, несмотря на введенные ранее ограничения в свете предстоящего саммита G20.

Количество коммерческих рейсов в Индонезию не будет сокращаться, несмотря на введенные ранее ограничения в свете предстоящего саммита G20.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANTARA, соответствующую директиву выпустил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади.

"Моя директива заключается в том, что международные коммерческие рейсы не должны сокращаться", - заявил он.

В среду Индонезия ввела новые правила, касающегося организации коммерческих рейсов во время саммита G20 в международном аэропорту Денпасара, Бали. Согласно директиве Минтранспорта, все коммерческие рейсы в главный аэропорт Бали должны были быть ограничены, а совершающим такие рейсы самолетам была запрещена стоянка на ночь. Это было сделано, чтобы сбалансировать полеты VIP-участников саммита G20 и регулярные коммерческие рейсы - последние не должны были стать помехой главам государств.