Индия заявит о форме участия в проекте транспортного коридора Север-Юг в следующем месяце

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Индия в сентябре официально заявит о форме участия в железнодорожном проекте (Чабахар-Захедан) на территории Систан-Белуджистан Ирана в рамках транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report со ссылкой на Portnews, об этом сказал министр автомобильного транспорта, автомобильных дорог и судоходства Индии Шри Нитин Гадкари в ходе встречи с министром дорог и городского развития Ирана Аббасом Ахунди. Стороны также обсудили вопрос финансирования проекта железной дороги Чабахар-Захедан.

В ходе встречи Ахунди проинформировал о достигнутой договоренности по железной дороге Чабахар-Захедан, предусматривающей грузоперевозки из Индии и региона Персидского залива через территории Ирана, Азербайджана и России в страны Западной Европы, Балтии и Скандинавии.

"Мы достигли договоренности о применении 50%-ной скидки на индийские товары в целях усиления конкурентной способности транзитных транспортных коридоров северной части Ирана. Это не односторонняя скидка, а многостороннее соглашение между Ираном, Азербайджаном и Россией, направленное на продвижение данного коридора среди других конкурентных транспортных коридоров", - добавил иранский министр.

Кроме того, Индия дала согласие на выделение 150 млн долларов на развитие стратегического порта Чабахар на юго-востоке Ирана, которое обеспечит выход Индии в Афганистан через Пакистан. Индия также вложит в Чахбехар инвестиции в размере 85 млн долларов.

Напомним, что Иран подписал с Индией контракт по строительству этой железнодорожной линии в 2016 году. Государственная индийская компания IRCON дала согласие на строительство 500-километрового участка железной дороги от Чабахара до Захедана. На эти цели выделено 1,6 млрд долларов.