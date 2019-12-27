Индия расширяет возможности транспортного коридора "Север-Юг" - ЭКСКЛЮЗИВ

"Индия изучает возможности соединения коридора Джабахар через транспортный коридор "Север-Юг" с Центральной Азией".

Об этом Report сообщил сотрудник отдела евразийских исследований Университета Мумбаи Шоаиб Хан.

По его словам, транспортный коридор "Север-Юг" принесет выгоду не только странам, нуждающимся в энергоресурсах, как Индия, но и также странам-производителям и транзитерам: "Север-Юг" – наземная и морская мультимодальная сеть, которая соединяет Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем, а затем в направлении России и Северной Европы. Транспортный коридор "Север-Юг" будет способствовать изменению стратегических и экономических целей Индии в евразийском регионе. Индия изучает возможности соединения коридора Джабахар с Центральной Азией через транспортный коридор "Север-Юг".

Ш.Хан отметил, что коридор вдвое сократит время грузоперевозок из Мумбаи в Россию по сравнению с другими маршрутами и позволит сэкономить 2 500 долларов на каждые 15 тонн грузов. По его словам, в мире существуют разногласия и споры по поводу тарифов на грузоперевозки в ряде международных проектов: "Международные санкции, замедление экономического роста и нестабильная политическая ситуация в мире и в Индии являются вызовом для этого проекта".

Отметим, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали 13 государств - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году. В рамках проекта в стране были осуществлены следующие работы: построена новая дорога протяженностью 9,7 километра железнодорожной линии Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), построен железнодорожный мост протяженностью 82,5 метров через реку Астарачай, построена железная дорога протяженностью 1,4 километра от моста через реку Астарачай до грузового терминала на территории Ирана. ЗАО "Азербайджанские железные дороги" построили на площади 35 гектаров в Астаре (Иран) терминал по разгрузке грузов. Предполагаемые объемы грузоперевозок на участке коридора по территории Азербайджана составят 3 млн тонн на первом этапе, 5-8 млн тонн на втором этапе и 15 млн тонн на третьем этапе.