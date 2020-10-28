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Индия продлила запрет на международные полеты

Индия продлила запрет на международные полеты Регулярное международное пассажирское авиасообщение в Индии приостановлено с 23 марта
Инфраструктура
28 октября 2020 г. 14:26
Индия продлила запрет на международные полеты

Главное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на возобновление международных коммерческих авиарейсов до конца ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в уведомлении Главного управления гражданской авиации.

"Компетентный орган продлил срок действия циркуляра, касающегося регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии, до 30 ноября 2020 года", - говорится в уведомлении.

Отмечается, что эти ограничения не касаются международных грузовых перевозок, а также рейсов, получивших специальное разрешение.

Регулярное международное пассажирское авиасообщение в Индии приостановлено с 23 марта. Однако с мая индийским авиакомпаниям было разрешено выполнять специальные международные рейсы в рамках миссии "Ванде Бхарат" по возвращению на родину застрявших из-за пандемии коронавируса индийцев и граждан других стран. А с июля этого года – полеты в рамках двусторонних соглашений о "воздушных пузырях". Согласно таким временным соглашениям, авиакомпании двух стран могут выполнять некоторое количество международных рейсов и с ограничениями перевозить определенные категории пассажиров. Индия заключила такие пакты с 18 странами.

Ранее власти Индии на фоне уменьшения числа случаев коронавируса в стране разрешили въезд всем категориям пассажиров, за исключением туристов.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших превысило 7,99 миллиона человек. При этом болезнь победили более 7,25 миллиона человек, лечение получают более 610 тысяч человек, и это число продолжает снижаться.

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