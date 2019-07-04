Посол: Индия поддерживает присоединение стран Центральной Азии и Африки к коридору "Север-Юг"

"Мы поддерживаем присоединение стран Центральной Азии и Африки к транспортному коридору Север-Юг".

Об этом сообщил Report посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна.

Он отметил, что один из участков международного транспортного коридора "Север-Юг" все еще не завершен: "Я надеюсь, что после завершения строительства данного коридора Азербайджан будет поощрять экономические отношения с Индией. Думаю, что коридор будет способствовать развитию экономических отношений не только между двумя странами, но и во всем регионе", - сказал он.

Посол подчеркнул, что Индия поддерживает проект коридора.

Проект "Север-Юг" реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года. Азербайджан присоединился к этому соглашению в 2005 году. В целом, данное соглашение ратифицировали 13 стран - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция, Украина, Армения. Транспортный коридор призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией. Он будет служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по "Север-Юг" планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Индия будет осуществлять экспорт грузов в Европу из порта Мумбаи в иранский порт Бендер-Аббас. По этой причине Решт-Казвин необходимо связать с Персидским заливом. В настоящее время железная дорога пролегает до Решта.