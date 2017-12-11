Индия отправит первый груз по коридору "Север-Юг"

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Индия готовится к отправке груза в Россию в середине января через международный транспортный коридор "Север-Юг", связывающий индийский портовый город Мумбаи и Санкт-Петербург. Cначала груз прибудет в иранский порт Бендер-Аббас в Персидском заливе, затем его отправят наземным путем через Иран в Баку, далее в Россию на поезде, сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

Индийские СМИ сообщили, что отправка груза в январе буквально будет означать запуск транспортного коридора, создание которого продолжалось 17 лет. Тем не менее, коридор "Север-Юг" начнет в полной мере функционировать только через несколько месяцев после отправки первого груза.

Все страны, через которые проходит транспортный коридор, уже начали тщательную проверку основных дорог и железнодорожных путей.

В настоящее время грузы доставляются из Индии в Россию на грузовых кораблях через Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море, Ла-Манш и Балтийское море. Ожидается, что транспортный коридор "Север-Юг" обеспечит более оперативные и эффективные торговые связи между Европой и Южной и Юго-Восточной Азией. Его пропускная способность составит 20-30 млн тонн в год. Перевозки через транспортный коридор будут на 30% дешевле, а их доставка до пункта назначения займет на 40% меньше времени.

"Север-Юг" станет для Индии вторым после порта Чабахар коридором, который предоставит стране доступ к Центральной Азии.