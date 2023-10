Инаугурационный рейс первого самолета Boeing 777F авиакомпании Silk Way West Airlines из Сиэтла в Баку

Silk Way West Airlines, одна из ведущих грузовых авиакомпаний Каспийского и Центрально-Азиатского региона, с гордостью объявляет об инаугурационном полете своего первого самолета Boeing 777F из Сиэтла в Баку. Эта монументальное событие является показателем значительного прогресса как для авиакомпании Silk Way West Airlines, так и для всей авиационной отрасли Азербайджана. Модель Boeing 777F отличается своими передовыми техническими данными, топливной экономичностью и экологической устойчивостью. Авиакомпания Silk Way West Airlines горда эксплуатацией этого экологически безопасного самолета, что в свою очередь еще раз демонстрирует ее приверженность устойчивой авиационной практике.

Это инаугурационный полет первого из семи самолетов Boeing, поставка которых будет осуществляться в рамках ранее подписанных соглашений между Boeing и Silk Way West Airlines. Согласно этим договорам, пять самолетов Boeing 777-F и два Boeing 777-8F будут доставлены в Азербайджан ​​в ближайшие семь лет - до 2030 года.

Silk Way West Airlines рада своему вкладу в развитие авиационного сектора Азербайджана. Прибытие Boeing 777F подчеркивает растущее значение страны как регионального, так и глобального транспортного узла.

Приобретение этого воздушного судна олицетворяет собой значительный шаг вперед в стремлении Silk Way West Airlines предоставлять грузовые авиаперевозки высшего уровня. Благодаря впечатляющей грузоподъемности и увеличенной дальности полета этот самолет позволит авиакомпании предлагать своим клиентам более обширные, эффективные и надежные решения по перевозке грузов. Увеличенная дальность полета Boeing 777F откроет новые возможности для соединения Баку с ключевыми мировыми грузовыми узлами и позволит Silk Way West Airlines еще лучше обслуживать своих клиентов, обеспечивая более быстрые и прямые перевозки по всему миру.

Расширение флота будет способствовать увеличению объема рейсов и добавлению дополнительных направлений. Стратегический план расширения флота включает ожидающееся прибытие еще одного самолета в течение следующего месяца.

"Мы очень рады приветствовать наш первый Boeing 777F в Баку, что знаменует важную веху в истории Silk Way West Airlines, - сказал Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines. - Подобное пополнение флота не только расширяет наши возможности, но и подчеркивает нашу приверженность обеспечению устойчивых грузовых услуг для наших клиентов. Мы с нетерпением ждем начала использования расширенных функций Boeing 777F для дальнейшего укрепления наших позиций на мировом рынке грузовых перевозок".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 году Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 года было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Являясь ведущей мировой аэрокосмической компанией, Boeing разрабатывает, производит и обслуживает коммерческие самолеты, оборонную продукцию и космические системы для клиентов в более чем 150 странах. Будучи ведущим экспортером США, компания использует возможности глобальной базы поставщиков для расширения экономических возможностей, устойчивого развития и воздействия на общество.