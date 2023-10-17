Импортные и экспортные перевозки ADY Container возросли

В январе-сентябре текущего года дочерняя компания "Азербайджанских железных дорог" - ООО ADY Container перевезла контейнерами 8 059 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) импортных и 11 306 TEU экспортных грузов.

В январе-сентябре текущего года дочерняя компания "Азербайджанских железных дорог" - ООО ADY Container перевезла контейнерами 8 059 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) импортных и 11 306 TEU экспортных грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на ООО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевозок увеличились на 50,5% и в 2,45 раза соответственно.

Импортные грузы в основном состояли из продукции химической промышленности, цветных металлов, строительных материалов, транспортных средств и их запасных частей, а экспортные грузы - в основном из продукции химической промышленности и цветных металлов.