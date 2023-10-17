О нас

Импортные и экспортные перевозки ADY Container возросли

Импортные и экспортные перевозки ADY Container возросли В январе-сентябре текущего года дочерняя компания "Азербайджанских железных дорог" - ООО ADY Container перевезла контейнерами 8 059 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) импортных и 11 306 TEU экспортных грузов.
Инфраструктура
17 октября 2023 г. 12:05
Импортные и экспортные перевозки ADY Container возросли

В январе-сентябре текущего года дочерняя компания "Азербайджанских железных дорог" - ООО ADY Container перевезла контейнерами 8 059 TEU (эквивалент 20-футового контейнера) импортных и 11 306 TEU экспортных грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на ООО, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевозок увеличились на 50,5% и в 2,45 раза соответственно.

Импортные грузы в основном состояли из продукции химической промышленности, цветных металлов, строительных материалов, транспортных средств и их запасных частей, а экспортные грузы - в основном из продукции химической промышленности и цветных металлов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “ADY Konteyner”in nəql etdiyi idxal və ixrac yükləri kəskin artıb

Самое читаемое

Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi