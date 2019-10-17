​Импорт электромобилей в Азербайджан увеличился втрое

В январе-сентябре текущего года в Азербайджан было импортировано 112 электромобилей.

Об этом сообщил Report начальник управления по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

По его словам, это на 74 единиц или в 2,95 раза больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (38 единиц).

Всего в 2018 году в страну было ввезено 66 электромобилей.

В соответствии с Налоговым кодексом, который вступил в силу с 2019 года, импорт электромобилей освобожден от НДС. В этом году импорт электромобилей в Азербайджан освобожден от уплаты НДС. При импорте электромобилей необходимо выплачивать только таможенную пошлину, которая начисляется в процентах и составляет 15% от стоимости облагаемого товара.