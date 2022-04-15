Ильхам Мирзалиев: Население готово платить за тепло по новым тарифам

Мы провели опрос и мониторинг среди потребителей. Тариф можно поднять с 15 гяпиков до 22-25 гяпиков.

"Мы провели опрос и мониторинг среди потребителей. Тариф можно поднять с 15 гяпиков до 22-25 гяпиков".

Как передает Report, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

"У нас проходят встречи с зарубежными экспертами. Они предлагают повысить тарифы. А мы выбрали другой путь. Мы хотим обеспечить нормальное функционирование теплового хозяйства путем повышения качества обслуживания, 100% сбора платы за отопление и оптимизации затрат. Но поскольку теплоснабжение социально ориентировано, мы не обращались за повышением тарифов, и повышение не стоит на повестке дня", - добавил он.