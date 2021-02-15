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Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд Президент Ильхам Алиев в Физулинском районе заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд
Инфраструктура
15 февраля 2021 г. 17:41
Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Физулинском районе заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Как сообщает Report, была предоставлена информация о железнодорожной линии протяженностью 100 километров, которая имеет огромное стратегическое значение. Так как данная транспортная инфраструктура будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли, а главное, внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Глава государства заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Отметим, как уже сообщалось, 14 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoyub

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