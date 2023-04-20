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Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов Госагентству автомобильных дорог

Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов Госагентству автомобильных дорог Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством автомобильных дорог, соединяющих магистраль Алят – Астара – государственная граница с Исламской Республикой Иран с селами Шорсулу, Бораныкенд, Сейидляр, Дайыкенд, Сарван, Бе
Инфраструктура
20 апреля 2023 г. 18:39
Ильхам Алиев выделил 5 млн манатов Госагентству автомобильных дорог

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных со строительством автомобильных дорог, соединяющих магистраль Алят – Астара – государственная граница с Исламской Республикой Иран с селами Шорсулу, Бораныкенд, Сейидляр, Дайыкенд, Сарван, Бейдили, Гызылагадж и Алчалы Сальянского района.

Как сообщает Report, на основании распоряжения, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль с селами с населением 16 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет первоначально выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в указанной сумме. В то же время, Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства указанных автомобильных дорог.

Также, Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Dövlət Agentliyinə beş milyon manat ayırıb

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