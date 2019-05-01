Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Агстафе 3,9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына Агстафинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына, соединяющей 4 населенных пункта с населением девятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,9 млн манатов.