Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Агдаше 18,7 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Орта Гясиль-Шордахна-Гараган Шихлар-Кюкель-Араб-Икинджи Арал Агдашского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Орта Гясиль-Шордахна-Гараган Шихлар-Кюкель-Араб-Икинджи Арал, соединяющей 16 населенных пунктов с населением семнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 18,7 млн манатов.