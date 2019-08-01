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Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Агдаше 18,7 млн манатов

Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Агдаше 18,7 млн AZN

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Орта Гясиль-Шордахна-Гараган Шихлар-Кюкель-Араб-Икинджи Арал Агдашского района. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Орта Гясиль-Шордахна-Гараган Шихлар-Кюкель-Араб-Икинджи Арал, соединяющей 16 населенных пунктов с населением семнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог  Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 18,7 млн манатов.

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