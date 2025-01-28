Ильхам Алиев: В этом году начнутся работы по второй фазе Бакинского порта

Дано указание по второй фазе строительства Бакинского международного морского торгового порта, и работы начнутся в этом году.

Дано указание по второй фазе строительства Бакинского международного морского торгового порта, и работы начнутся в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященное вопросам транспорта.

"Одним из важных проектов последних лет является строительство нового Морского торгового порта. Мы вывели старый порт из центра города. Теперь на этой территории будут проводиться работы по благоустройству, будут построены зоны отдыха, различные объекты. То есть эта зона внесет дополнительный вклад в общее развитие нашего города, и горожане также получат от этого выгоду. Разрабатывается мастер-план в этом направлении, примыкающем к бульвару Белый город", - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что грузоперевалочная способность первой фазы нового Морского торгового порта была предусмотрена в объеме 15 млн тонн: "Однако мы видим, что объем грузов будет еще больше. Уже дано указание, и с этого года мы приступаем к работе. Для подготовки и представления нового проекта привлечены международные консультанты. Нам необходимо увеличить пропускную способность порта до 25 миллионов тонн, и, возможно, даже этого нам будет недостаточно, так как объем грузоперевозок по транспортному коридору Восток-Запад растет так быстро, что мы должны проводить эти работы в соответствии с этим ростом. Для того, чтобы сосредоточить все эти транспортные вопросы в одном центре, моим решением недавно была создана новая структура - AZCON, который будет учитывать все эти вопросы - координацию и перспективный план развития, включая инвестиции".