​Ильхам Алиев: В Баку старые автобусы постепенно заменяются новыми

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/76a9a63b04003573cf4f34d15d465599/914071b2-62dc-4694-b66f-e97a75aca981_292.jpg

"Я уже говорил, что в других городах, во многих местах городской транспорт находится в ужасном состоянии. Нехватка коммунальной техники создает проблемы. Подготовьте предложения, чтобы обеспечить оснащение современной техникой всех наших городов - как пассажирским транспортом, коммунальной техникой, так и автомобилями скорой медицинской помощи. В Баку этот вопрос решен".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время ознакомления с транспортными средствами и специальной техникой, выделенными для Шамахинского района.

"Хотя и в Баку еще есть старые автобусы, они тоже постепенно заменяются новыми. Во многие города была обеспечена отправка машин скорой медицинской помощи. Но время идет, срок их эксплуатации истекает, они выходят из строя, терпят аварии", - сказал Ильхам Алиев.